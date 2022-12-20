شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على امرأة سرقت هدايا عيد الميلاد من منزل روبروت دى نيرو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسللت لصة شابة تسعى للعودة لمسلكها الإجرامى القديم داخل منزل النجم العالمي روبرت دي نيرو في مانهاتن، حيث قررت سرقة هدايا عيد الميلاد الموجودة أسفل شجرة الكريسماس الخاصة بالنجم، لكن انتهى الأمر بالقبض عليها فى منزله.



لحظة القبض علي اللصة

فتاة ثلاثينية تسرق منزل روبرت دى نيرو

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، كانت عناصر الشرطة تتبع اللصة عندما شاهدوها وهي تتسلل لمنزل النجم روبرت دى نيرو المكون من طابقين، الساعة 2.45 فجر الاثنين، حسبما أفادت الشرطة، وبالداخل وجدوا امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا، فى غرفة المعيشة تحاول سرقة ممتلكاته، وألقوا القبض عليها، ولم تعلن الشرطة اسم المتهمة.



لصة تسرق هديا عيد الميلاد بمنزل روبرت دينيرو



لصه تحاول سرقة منزل دي نيرو

روبرت دى نيرو يشهد لحظة القبض على اللصة

دي نيرو الذي كان فى الطابق العلوى بالمنزل، هبط إلى غرفة المعيشة وقت اعتقال اللصة، وقال الناطق باسم النجم البالغ من العمر 79 عاما، إن "دى نيرو لن يدلى بأى تصريحات بشأن محاولة السرقة"، فيما قالت الشرطة إن "باب القبو الذي استخدمته السيدة لدخول المنزل ظهرت عليه علامات دخول قسرى".

وكان ضباط شرطة نيويورك يتابعونها في حوالي الساعة 3 صباحًا هذا الصباح عندما اقتحمت منزل De Niro المكون من سبع غرف نوم، واليوم ، قال الممثل إنه كان يشعر "بالرضا والاطمئنان" عندما سأله الصحفيون خارج منزله.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجم العالمى روبرت دى نيرو، شوهد - فى وقت سابق - وهو يحمل بالون "عيد ميلاد سعيد" عندما ظهر فى مدينة نيويورك، حيث بلغ الممثل الأسطورى، الذى فاز بجائزة الأوسكار عن أدواره فى The Godfather Part II و Raging Bull ، 79 عامًا، اغسطس الماضي.

النجم العالمى روبرت دي نيرو

وحسب ما نشر موقع الديلى - آنذاك - ظهر النجم ظهر بشكل غير رسمى، محتفظا بقناعه بينما كان يتجول على الرصيف فى منطقته الأصلية فى مانهاتن، وتأتى مشاهدته الأخيرة وسط أنباء عن أنه يلتقى بالكاتب المشارك فى GoodFellas نيكولاس بيلجى للعمل سويا فى فيلم بعنوان Wise Guys حيث يقوم بدور مزدوج.

دي نيرو

وكانت عدسات المصورين قد رصدت النجم المخضرم روبرت دى نيرو وصديقته تيفانى تشين وهما يستمتعان بأشعة الشمس الصيفية فى رحلة إلى الشاطئ فورمينتيرا بإسبانيا وسط أجواء رومانسية.