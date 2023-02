شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تيري هال المغني الرئيسي فى فريق ذا سبيشالز البريطاني عن عمر 63عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى البريطاني تيري هال المغني الرئيسي في فريق (ذا سبيشالز) ، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 63 عاما.

وكتبت مجموعة "السكا" - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بحزن شديد نعلن وفاة تيري، صديقنا الجميل وشقيقنا وأحد ألمع المغنيين وكتّاب الأغاني ومؤلفي الأغاني الذين أنجبتهم هذه البلاد على الإطلاق، بعد فترة مرض قصيرة".

حزن لوفاة تيري هال

وأضافت مجموعة السكا: تيري كان زوجا وأبا رائعا وواحدا من ألطف وأطرف وأصدق النفوس، موسيقاه وعروضه تلخص جوهر الحياة.. الفرح والألم والفكاهة والكفاح من أجل العدالة، ولكن في الغالب الحب.

يذكر أن تيري هال، مغن وكاتب أغاني بريطاني، ولد في 19 مارس عام 1959 في كوفنتري بالمملكة المتحدة.

وقالت جين ويدلين ، المؤسس المشارك لفرقة The Go Gos التي شاركت في كتابة أغنية الفرقة الموسيقية Our Lips Are Sealed with Hall ، إنه كان "شخصًا محبوبًا وحساسًا وموهوبًا وفريدًا".

"نتج عن علاقتنا الرومانسية القصيرة للغاية أغنية Our Lips Are Sealed ، والتي ستربطنا معًا إلى الأبد في تاريخ الموسيقى."

فيما زصف المغني إلفيس كوستيلو صوت هول بأنه "الأداة المثالية للأغاني الحقيقية والضرورية في العروض الخاصة".

نشاة موسيقى السكا

يشار إلى أن "السكا" هو نوع موسيقى نشأ في (جاميكا) خلال العقد 1950، ومنه اشتق الريغيه والروكستيدي، واشتهر في المملكة المتحدة في أواخر العقد 1970 ويحتوي على عناصر موسيقية أمريكية، مثل الريذم أند بلوز والجاز وكاريبية، مثل الكاليبسو والمينتو، ويعرف النوع باحتوائه على إيقاع سريع ونغمات القيثارة أو البيانو والأدوات الموسيقية المستخدمة عادة في أغاني السكا، هي القيثارة الإلكترونية وقيثارة البيس الإلكترونية والبيانو والأرغن والساكسوفون والترومبون بالإضافة إلى البوق والطبل.