شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عامًا على عرض 6 أفلام فى 20 ديسمبر.. أبرزها "مطب صناعى" و"خيانة مشروعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 16 عامًا على عرض 6 أفلام دفعة واحدة في يوم 20 ديسمبر 2006 وأبرزها "مطب صناعى وخيانة مشروعة والرهينة".

فيلم مطب صناعى، من بطولة أحمد حلمى ونور اللبنانية وعزت أبو عوف وأحمد راتب وأحمد سعيد عبد الغنى ومنة عرفة وتأليف طارق الأمير وإخراج وائل إحسان.

ويدور الفيلم عن ميمي شاب يقيم بالإسماعيلية، ويقرر السفر للقاهرة ليجد فرصة عمل، ويتعرف على رجل أعمال وسكرتيرته مي وابنته الصغيرة زينة وينقذها من الغرق ليتقرب من الأسرة، ويسقط رجل الأعمال في غيبوبة عميقة، ويجد ميمي نفسه واصي على زينة، وتدور الأحداث في قالب كوميدى.



مطب صناعى

أما فيلم أيظن، من بطولة مى عز الدين و حسن حسنى و هالة فاخر و حميد الشاعرى و عزت أبو عوف و ميرنا المهندس و تأليف محمد فضل و إخراج أكرم فريد.

ويدور الفيلم حول رجل الأعمال حسن حسني الذي يبحث عن ابنته جميلة التي فقدها منذ أكثر من 20 عامًا، يقرر جميع من حوله مساعدته في عملية البحث عن ابنته طمعا في المكافأة المالية التي أعدها لمن يجد ابنته، ويدور في أطار كوميدى.



أيظن

وفيلم خيانة مشروعة، من بطولة هانى سلامة ومى عز الدين و سمية الخشاب و هشام سليم وسامح الصريطى وعمرو سعد وتأليف وإخراج خالد يوسف.

ويدور الفيلم في إطار أكشن، حيث يعلم هشام البحيري أن والده حرمه من الميراث، ووهب كل ثروته لشقيقه اﻷكبر، وهو ما يدفعه لتدبير جريمة قتل شقيقه لتبدو وكأنها دفاع عن الشرف ثم يندم في الآخر ويتم إعدامه.



خيانة مشروعة

وفيلم قصة الحى الشعبى، من بطولة طلعت زكريا و نيكول سابا و سعد الصغير ومحمد شرف وانتصار وسامح حسين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج أشرف فايق.

وتدور أحداث الفيلم حول فرقة شعبية للرقص والغناء، تحاول صاحبتها البحث عن ابنتها التي فقدتها منذ سنوات طويلة، ولكنها تتوفى قبل تحقيق أمنيتها، ولكن ينجح أعضاء الفريق في إيجاد هذه الفتاة في مدينة شرم الشيخ ويدور الفيلم في إطار كوميدى.



قصة الحى الشعبى

وفيلم الرهينة، من بطولة أحمد عز و ياسمين عبد العزيز و نور اللبنانية و صلاح عبد الله و ماجد الكدوانى و محمد شرف و تأليف نادر صلاح الدين و إخراج ساندرا نشأت.

يصل مصطفى إلى أوكرانيا ويقيم مع عدد من المصريين المقيمين هناك، يرى جريمة اختطاف عالم مصري، فيتورط في مهمة إنقاذه في بلاد وتدور الأحداث في إطار أكشن.



الرهينة

أما فيلم في محطة مصر، من بطولة كريم عبد العزيز و منة شلبى و لطفى لبيب و إدوارد و إنعام سالوسة و تأليف بلال فضل و إخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث الفيلم حول شخص تخرج من الجامعة ويعاني من البطالة وخلال عمله كمندوب مبيعات تعرف على فتاة تطلب منه المساعدة بأن يدعي أنه زوجها أمام أسرتها ويدور الفيلم في قالب كوميدى.