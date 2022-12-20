شكرا لقرائتكم خبر عن على الطيب يشارك فى مسلسل "تحت الوصاية" مع منى زكى وعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان على الطيب فى بطولة مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى، المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، حيث يعد لقاء على الطيب ومنى زكى هو الأول في الدراما التليفزيونية، وتعاقد بشكل رسمى على المسلسل بعد عدة جلسات مع مخرج العمل محمد شاكر خضير للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية.

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره أمس الأحد في مدينة دمياط .

كما يشارك على الطيب كظهور خاص في مسلسل "عملة نادرة" مع النجمة نيللى كريم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، والذى بدأ تصويره الأيام الماضية في الديكور الأساسى للمسلسل.

يشار إلى أن على الطيب انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسل "مهب الريح" مع النجمة هند صبرى وماجد المصرى وإياد نصار، ومقرر عرضه خلال العام الجديد، وهو مكون من 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من جومانا مراد، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور، وعماد صفوت، ومحمد أبو داوود، وسامى مغاورى، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.