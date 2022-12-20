شكرا لقرائتكم خبر عن بيولي يشيد بمهاجمه الشاب لياو من أجل البقاء فى ميلان! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي،المدير الفني لنادي ميلان، على الإشادة بمهاجمه البرتغالي الشاب رافئييل لياو، حيث أكد أن اللاعب قد تطور كثيرًا خلال الفترة الماضية على الرغم من سنه الصغير، الأمر الذي ينال أعجابه بشدة ويضمن تواجده ضمن حساباته للمرحلة القادمة.

ويسعي بيولي من خلال تصريحاته إلى إغراء لياو من أجل ضمن بقائه مع الروسونيري فى الفترة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع ميلان فى صيف 2024 القادم، فى الوقت الذي لم يتوصل فيه اللاعب رفقة وكيله إلى أي إتفاق نهائي حول بقائه مع الفريق الإيطالي من عدمه.



والد لياو يكشف وجهة اللاعب!

وفى سياق متصل، أكد والد لياو فى تصريحات سابقة أن نجله يريد البقاء مع ميلان فى الفترة المقبلة، فى إشارة واضحة إلى إقتراب تجديد اللاعب، حيث أشار إلى أنهم يمنحون الفريق الإيطالي الأفضلية فى المرحلة القادمة، فى ظل العروض الحالية المقدمة للاعب.

وأضاف والد اللاعب أن لياو تعلق كثيرًا بتواجده فى ميلان، الأمر الذي يجعله يخشي فكرة رحيله عن الروسونيري فى الفترة المقبلة، الشئ الذي قد يقرب وجهات النظر بين الطرفين فى الأيام القليلة المقبلة.



شرط لياو من أجل بقائه مع ميلان!

ومن جانبه أشترط اللاعب حصوله على 7 مليون يورو سنويًا رفقة ميلان من أجل بقائه مع الفريق الإيطالي، بجانب حل أزمته السابقة مع سبورتينج لشبونة ودفع الأموال المتأخرة والتي تتجاوز حاجز العشرين مليون يورو، الأمر الذي يؤخر مفاوضات التجديد حتى هذه اللحظة.