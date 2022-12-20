شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا فى بيروت ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى القيصر كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في بيروت، ليلة رأس السنة يوم 30 ديسمبر الشهر الجارى ومن المقرر أن يقدم كاظم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها.

وفى سياق آخر حل كاظم الساهر ضيفاً فى حلقة خاصة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، حيث تم تصوير الحلقة على هامش تواجده فى مصر، وخلال الحلقة تحدث كاظم الساهر عن أهم المحطات في حياته الفنية والخاصة، بالإضافة الى تقديمه عددا من الأغانى منها القديمة والحديثة لايف.

واستعاد المطرب العراقي خلال البرنامج العديد من الذكريات الفنية والشخصية، كما تحدث عن عودته الفنية لمصر بعد غياب طويل إذ أحيا حفلين أحدهما في الساحل الشمالي والآخرى بدار الأوبرا، وشارك الجمهور العديد من الأغنيات والتساؤلات، حيث أجاب على أسئلتهم وتفاعل معهم بشكل كبير داخل الاستوديو، بمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة.

وكاظم منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقته وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.