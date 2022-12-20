شكرا لقرائتكم خبر عن لو "غاوى حب" وعاوز تعيش "رحلة حب".. اتفرج على أفلام محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد ابن البلد النجم محمد فؤاد صاحب الصوت الذهبى والموهبة الفريدة في الغناء والتمثيل، والذى يعتبر من أهم مطربى مصر والوطن العربى، ومن أكثر المطربين الذين أحدثوا طفرة غنائية وفنية.

وبمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم الثلاثاء يؤكد فؤش في أفلامه مقولة وهى "رومانسية من أجل الرومانسية" هكذا كانت أفلام الفنان محمد فؤاد فى مشواره السينمائى، من يتذكر قصة الحب التى جمعته بالفنانة مى عز الدين فى فيلم "رحلة حب" ومن يتذكر "فؤش" فى قصة الحب التى جمعته بالفنانة حلا شيحة فى فيلم "غاوى حب" بالإضافة إلى فيلم "القلب وما يعشق" فى قصة الحب التى جمعته بالفنانة سهير البابلى.

محمد فؤاد من الفنانين الذين قدموا فى معظم أعمالهم السينمائية دور الحبيب بالإضافة إلى مشاهد الأكشن، إذ قدم دور الفتى الرومانسى من خلال فيلم "رحلة حب" وهو "على" الرسام الذى أحب فتاة ثرية جسدتها مى عز الدين، وضحت من أجله، وتركت ابن عمها الذى جسده الفنان أحمد سعيد عبد الغنى من أجل حبيبها.





وقدم فؤاد دور "صلاح"، الشاب الذى وقع فى غرام جارته "ملك" التى جسدتها الفنانة حلا شيحة وضحت من أجله وتركت زوجها الفنان خالد الصاوى إلى أن رجعت لحبيبها وتزوجته.