شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن Strange World يحصد 56 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن Strange World إلى 56 مليونًا و994 آلاف دولار بدور العرض حول العالم، وذلك منذ طرح العمل يوم 23 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و42 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Strange World بين 33 مليونًا و778 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية و23 ملايين و216 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Strange World حول عائلة Clades الأسطورية وهى واحدة من عائلات المستكشفين الذين تهدد اختلافاتهم بإسقاط مهمتهم الأخيرة والأكثر أهمية.

ويقوم ببطولة فليم Strange World صوتيا كل من جيك جيلينهال، دينيس كويد، جابوكي يونج وايت، جابرييل يونيون، كاليستو مال، كاران سوني، آلان توديك، أديلينا أنتوني، ابراهام بنروبي، جوناثان ميلو.