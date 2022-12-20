شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو: أصور مسلسل "اللعبة 4" وأنتظر طرح فيلم "ابن الحاج أحمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان شيكو لـ"الخليج 365" أنه مشغول حاليًا بتصوير الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" والذى حقق نجاحًا كبيرًا بأجزائه الثلاثة التي قدمت الفترة الماضية، من إخراج معتز التونى، وشارك في بطولته كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، كما أكد أنه ينتظر فيلم "ابن الحاج أحمد" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام هذا العام وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.

وظهر شيكو كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.