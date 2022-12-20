شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليون دولار إضافية لفيلم Violent Night فى أسبوع واحد عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرعب Violent Night نحو 27 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، في أسبوع، ليصل مجمل الإيرادات إلى 55 مليونًا و62 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 2 ديسمبر الجارى، العمل من إنتاج شركةUniversal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعة و52 ثانية.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب Violent Night بين 20 مليونًا و414 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و8 ملايين و66 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور فيلم الرعب Violent Night بعد أن يقتحم فريق من المرتزقة مجمعًا عائليًا ثريًا عشية عيد الميلاد، ويأخذ كل من بداخله كرهائن، ولكن كان الفريق غير مستعد لمقاتل مفاجئ، وهو سانتا كلوز، الذى على وشك توضيح سبب عدم كونه قديسًا.

ويقوم ببطولة فيلم Violent Night كل من ديفيد هاربور، جون ليجويزامو، أليكس هاسل، الكسيس ليدر، إيدي باترسون، بيفرلي دانجيلو، ليا برادي، الكسندر إليوت، بريندان فليتشر، أندريه إريكسن.