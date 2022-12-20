شكرا لقرائتكم خبر عن غفران محمد تشارك فى "سوق الكانتو" وتجسد دور فتاة شعبية تحلم بالغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة غفران محمد في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" للنجمين أمير كرارة ومى عز الدين والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض في شهر رمضان المقبل 2023، وتجسد غفران خلال الأحداث شخصية فتاة شعبية صوتها حلو وتحلم بأن تكون مغنية، ومع توالى الأحداث تنشأ حكاية بينها وبين أمير كرارة ومى عز الدين تكشفها الحلقات.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار شعبى عام 1920.

وتعاونت غفران محمد مع المخرج حسين المنباوى، والمؤلف هانى سرحان قبل عامين خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020، من بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، ليلى أحمد زاهر، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، عهدى صادق، مجدى فكرى، مها نصار، ياسر الزنكلونى.

وكان آخر أعمال غفران محمد، مسلسل "بابلو" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بطولة كل من: حسن الرداد، نجلاء بدر، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، محمود حجازى، ساندى على، دارين حداد، عمر الشناوى دنيا سامى وأمينة المغربى، وتأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.