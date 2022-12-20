كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تعرض الفنان السعودي محمد عبده لوعكة صحية أدخلته للمستشفى لتلقي العلاج. ونشرت روتانا عبر أحد حساباتها على تويتر مقطع فيديو يظهر الفنان محمد عبده وهو داخل غرفة المستشفى مرتديا زي المرضى وقد بدا عليه الوهن. وذكرت روتانا أن الفنان رابح صقر زار محمد عبده في المستشفى للاطمئنان عليه، ونشرت مقطعاً يظهر اللقاء الذي جمع الفنانين معاً. وقال محمد عبده بعد ترحيبه برابح صقر “نحن اليوم سعداء جدا عندي حبيبي واخويا اللي سوا اكبر معروف معايا وحضر الحفل بدالي انبارح لأني انا في المستشفى”.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. ورابح صقر يطمأن عليه.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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