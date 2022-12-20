شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يستأنف تصوير مشاهده فى "العمدة".. ومحمد سامى ينشر صورة معه من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان عصام السقا لتصوير مشاهده في مسلسل "العمدة"، بطولة النجم محمد رمضان المقرر عرضه في رمضان المقبل، اليوم الثلاثاء، وذلك داخل الحى الشعبى بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تجمع المشاهد كلاً من عصام السقا ووصيفة – هالة صدقى، وزوجات محمد رمضان، بالإضافة إلى عدد من الفنانات الشابات.

ونشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بعصام السقا من كواليس بروفات المشاهد تمهيدا للتصوير وكتب عليها قائلاً: "مع صديقي العزيز النجم عصام السقا"، ويشارك عصام السقا في الجزء الثالث من مسلسل المداح، المقرر أن يخوض به النجم حمادة هلال السباق الرمضانى به، ويشارك في بطولته كلا من هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، سماح أنور، حنان سليمان وآخرين تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، من إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وكانت آخر أعمال عصام السقا مشاركته في مسلسل "الاختيار 3" – القرار، الذي عرض في دراما رمضان 2022، وهو من بطولة النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى.