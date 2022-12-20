هشام إسماعيل: أحب كلمة "مشخصاتي" ولا أُفضل أن يُطلق عليّ فنان كوميدي

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام إسماعيل عن سبب تشجيعه لنادي الزمالك وقال: رغم أن والدي أهلاوي إلا أنني أشجع الزمالك ومن المتعصبين له، والسبب في ذلك أنني كنت أذهب لنادي الزمالك منذ الصغر، فكان أقرب ناد لمنزلنا، مما دفع والدي إلى أن يشترك فيه، فتعلقت به وأحببت الفريق، وهذا العام قررت ألا أكون متعصبا مثل كل عام، وبالفعل نجحت في ذلك، ولاحظ أصدقائي ذلك، مشيرا إلى أن أفضل خمسة لاعبين فى مصر هم: محمد صلاح وحسام حسن وحسن الشاذلى وحسن شحاتة والخطيب.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه مع زوجته شيماء عبد القادر ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والذي يذاع علي قناة الحياة، إنه لا يحب أن يُطلق عليه الفنان الكوميدى؛ لأن الفنان يقدم كل ألوان الفن، وأنه يحب كلمة مشخصاتى جدا، وقال "حاولت أن أخرج من هذا اللقب فى مسلسل "ذات" بدور تراجيدى، وفى دور "البلتاجى" بمسلسل الاختيار".

وعن المستجدات الذى يعمل عليها قال نستعد للجزء الجديد من مسلسل "الكبير أوي"، بالإضافة إلى مشاركتي في مسلسل ريهام حجاج، ومسرحية يحيي الفخراني "ياما في الجراب يا حاوي".

ومن جانبها قالت زوجته شيماء عبد القادر إنها تستعد لتقديم مسرحية بالمسرح الكوميدي، وتقوم بعمل مشروع مع الأطفال بالعشوائيات كورشة لإخراج عمل مسرحي.