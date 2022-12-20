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شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل: أحب كلمة "مشخصاتي" ولا أُفضل أن يُطلق عليّ فنان كوميدي والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف إسماعيل، خلال لقائه مع زوجته شيماء عبد القادر ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والذي يذاع علي قناة الحياة، إنه لا يحب أن يُطلق عليه الفنان الكوميدى؛ لأن الفنان يقدم كل ألوان الفن، وأنه يحب كلمة مشخصاتى جدا، وقال "حاولت أن أخرج من هذا اللقب فى مسلسل "ذات" بدور تراجيدى، وفى دور "البلتاجى" بمسلسل الاختيار".
وعن المستجدات الذى يعمل عليها قال نستعد للجزء الجديد من مسلسل "الكبير أوي"، بالإضافة إلى مشاركتي في مسلسل ريهام حجاج، ومسرحية يحيي الفخراني "ياما في الجراب يا حاوي".
ومن جانبها قالت زوجته شيماء عبد القادر إنها تستعد لتقديم مسرحية بالمسرح الكوميدي، وتقوم بعمل مشروع مع الأطفال بالعشوائيات كورشة لإخراج عمل مسرحي.