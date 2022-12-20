شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا وليد تعود للسينما بفيلم فرنسى بعد غياب 21 عاما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مؤخرًا الفنانة ميرنا وليد تصوير مشاهدها من خلال الفيلم الفرنسي La troisieme feuille "الورقة التالتة" والذي من المقرر عرضه فور الانتهاء من تصويره، وتجسد دور "قاتلة" خلال أحداث الفيلم والذي يتم تصويره كاملاً بالعاصمة الفرنسية باريس، وتدور أحداثه عن عائلة مصرية تعيش في باريس ويتوفى "رب العائلة" ويبدأ الصراع على الميراث.

فيلم La troisieme feuille "الورقة التالتة" قصة سارة شولح وهو يضم العديد من الممثلين بأكثر من دولة ميرنا وليد، أحمد فوزي، محمود جلال من مصر وفراس الجميلي من تونس وJeanne Siclier، Gabriel Gavietto من فرنسا ومن سوريا فادي بطل والفيلم من إخراج منى خضري.

الجدير بالذكر أن La troisieme feuille "الورقة التالتة" يعيد ميرنا وليد للسينما بعد آخر أعمالها السينمائية "لحظات حب" عام 2001 وهو من إخراج يوسف أبوسيف.

كما بدأت ميرنا وليد تصوير مشاهدها في مسلسل "تعويذة رشيدة" وهو المسلسل الذي تم تأجيله أكثر من مرة وتقوم ميرنا وليد بالتصوير في مدينة الغردقة، وتجسد دور ضحية من ضحايا "رشيدة" والمسلسل قصة وسيناريو وحوار وإخراج حاتم صلاح الدين.

ويجري حاليًا تصوير مسلسل "تعويذة رشيدة" بمدينة الغردقة ومن الفنانين الذين قاموا بتصوير مشاهدهم في المسلسل الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، راندا البحيري، عمرو رمزي.

يذكر أن آخر أعمال النجمة ميرنا وليد مسلسل "قيد عائلي" بجزئيه الأول والثاني مع المخرج تامر حمزة والذي تم عرضه عام 2020.

ويعتبر مسلسل "قيد عائلي" من المسلسلات التي حازت على إعجاب الجمهور وعقب عرضه للمرة الأولى توالت إعادته أكثر من مرة عبر أكثر من قناة فضائية.











