شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل: أتمنى تقديم شخصية جمال عبد الناصر وأُتقن الحديث بأكثر من لهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام إسماعيل، خلال استضافته مع زوجته الفنانة شيماء عبد القادر ببرنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي ويذاع على قناة الحياة، أنه يستطيع أن يتقن العديد من اللهجات بمجرد سماعها، مثل اللهجة التونسية والمغربية وغيرها، وهذا سبب إتقانه للهجة الصعيدية بشكل جيد.

وأضاف إسماعيل: أجيد كتابة السيناريوهات نوعا ما، فقد شاركت في كتابة قهوة سادة، وكتبت خمس حلقات في مسلسل حلوة الدنيا سكر للفنانة هنا الزاهد، وكتبت القبطان عزوز، كما كشف إسماعيل أنه يريد تقديم شخصية أبو لهب، ولكن بشكل مختلف وكوميدي وسيساعده على ذلك أن الدور ليس له مرجع، كما يتمنى تقديم شخصية جمال عبد الناصر.

وعن شخصية فزاع التي قدمها في الكبير أوي، قال الشخصية نجحت جماهريا بنسبة مائة في المائة، وفي البداية عندما قرأت الدور فهمت فلسفة المؤلف في الدور، بالإضافة إلى أنني سمعت دواوين للأبنودي وأخدت شخصية فزاع من قصائده.