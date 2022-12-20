شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل في "واحد من الناس": مسرحية قهوة سادة لها فضل كبير عليّ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان هشام إسماعيل، خلال استضافته وزوجته شيماء عبد القادر مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس والذي يذاع على قناة الحياة: كان يستهويني الحقل الرياضي وأنا صغير، ولكن عندما التحقت بالجامعة اخترت أن يكون مجال عملي التمثيل، ومسرحية "قهوة سادة" لها فضل كبير عليا وعلى الكثير من أبناء جيلي، وهي كانت عمل مهم جدا وكل من شاهدها أنبهر بها.

وقالت زوجته الفنانة شيماء عبد القادر: تخرجت من قسم المسرح بكلية الآداب ولكن لم تكن تنوي أن يكون التمثيل طريقها ، فقد إختارت هذا القسم لأنه بعيد عن الروتين وهذا ماأرادته.

وكشف هشام إسماعيل عن تفاصيل زيجته الأولى قائلا: كان لي تجربة زواج قبل شيماء، فقد تزوجت بعد تخرجي من الجامعة مباشرة وكان اختياري خطأ وكنا غير متفاهمين، وتم الانفصال بعد عامين، وقررت عدم الزواج مرة أخرى حتى تقابلت مع شيماء بمركز الإبداع الفني ووجدتها بنت طيبة جميلة وأهلها كذلك فأحببتها وتزوجنا.

وكان قد شارك هشام إسماعيل مؤخرا بمسلسل إيجار قديم من بطولة شريف منير ومحمد الشرنوبي، وقد صرح في أحد اللقاءات قائلا إن مسلسل "إيجار قديم" يناقش قضية العلاقة بين ملاك العمارات والمستأجرين، مضيفًا: "أنا بحب عموما الأعمال الاجتماعية اللي فيها خفة دم يعني دور اجتماعي لايت، والحقيقة أن المسلسل يطرح مشكلة مهمة جدًا وقضية مهمة ما بين فكرة الملاك العمارات والمستأجرين".