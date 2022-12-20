شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تصور مشاهدها فى مسلسل "جميلة" أول يناير وتجسد دور شريرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة عبير صبرى لبدء تصوير أول مشاهدها في مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج والذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تصور عبير دورها أول يناير المقبل، وتجسد خلال الأحداث شخصية شريرة، وتسجل تعاونها الثانى على التوالي مع ريهام حجاج بعدما قدما سويًا مسلسل "يوتيرن" في شهر رمضان الماضى.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

وقدمت عبير صبرى مسلسل "يوتيرن" في شهر رمضان الماضى، من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتنتظر عبير عرض فيلم "ليلة العيد" الذى انتهت من تصويره العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.