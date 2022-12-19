شكرا لقرائتكم خبر عن قناة dmc تعلن موعد طرح مسلسل "وبينا معاد" عبر أغنية جديدة لمدحت صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة dmc أغنية مسلسل "وبينا معاد" من غناء الفنان مدحت صالح التي شملت برومو المسلسل الذى يشارك فيها نجوم، مثل صبرى فواز وشيرين رضا، كما حددوا موعد طرحه في الأول من يناير، على أن يذاع على شاشة قناتي dmc و dmc دراما، بالإضافة لمنصة WATCH IT.

وتدور أحداث مسلسل "وبينا معاد" في اطار تشويقى اجتماعى، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل الذى يتضمن عددًا من الخطوط الرئيسية والقضايا المهمة في المجتمع.

يشار إلى أن مؤلف العمل هانى كمال قدم آخر أعماله مسلسل "أبو العروسة 3" وشارك في بطولته كل من: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، محمود حجازى، ولاء الشريف، محمد عادل، صفاء الطوخى، خالد كمال، محمد حاتم، أحمد صيام، كارولين عزمى، أمانى كمال، رشا أمين، ديانا هشام، تامر ضيائى، أحمد سلطان، زينب سلامة، نيرة عارف، عزوز عادل وتأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور.