شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يتحدى حسن شحاتة فى تكوين فريق كرة قدم بالإعلان التشويقى لـ"المطاريد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتألق الفنان أحمد حاتم بفريقه الاستثنائي لكرة القدم من خلال أحداث الفيلم الكوميدي المطاريد الذي انطلق الإعلان التشويقي له اليوم، ومن المنتظر عرضه يوم 25 يناير في دور العرض السينمائية، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.

ونرى في الإعلان التشويقي للفيلم الفنان أحمد حاتم مستعرضاً بثقة كبيرة قدراته التدريبية في تكوين فريق فريد من نوعه لكرة القدم، متحديا بذلك حسن شحاتة مدرب كرة القدم المصري الشهير، بينما تنم هيئة وتصرفات أعضاء الفريق بعكس ما توحي به كلمات حاتم، فإلى أي مصير سيقوده فريق المطاريد؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.

وتدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.