شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2022.. نصف مليار جنيه حصيلة السينما المصرية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السينما في عام 2022 الذى قارب على الانتهاء، تحقيق أرقام قياسية على مستوى شباك التذاكر، حيث وصلت حصيلة إيرادت سينما هذا العام إلى نص مليار جنيه موزعة على 24 فيلمًا تم عرضها في 2022، ويعد هذا الرقم هو الأعلى مقارنة بالاعوام السابقة لاسيما وأن العامين الماضين تأثرت السينما المصرية ودور العرض بأزمة انتشار فيروس كورونا، قبل أن تستعيد عافيتها مرة أخرى هذا العام، ونرصد فى هذا التقرير ايرادات الأفلام التى عرضت هذا العام.

- "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى، حصد 33 مليونًا و400 ألف جنيه.

- "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز، حقق 28 مليونًا و600 ألف جنيه.

- "قمر 14" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، أحمد الفيشاوى شيرين رضا، ياسمين رئيس، حصد 2 مليون و700 ألف جنيه.

- "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر، خالد الصاوى، حمدى الميرغنى، هنادى مهنى، حقق 3 ملايين و150 ألف جنيه.

- "لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة ومحمد عز واسلام ابراهيم ومى القاضى، حصد 170 ألف جنيه

- "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام وأحمد فتحى، حقق 11 مليونًا و400 ألف جنيه.

- "11.11" بطولة اياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبى، حصد مليونًا و100 ألف جنيه.

- "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثى ومحمد على رزق، حقق 205 ألف جنيه.

- "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وأحمد مالك ونسرين أمين وعمرو عبد الجليل، حصد 63 مليون جنيه.

- "العنكبوت" بطولة احمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى ويسرا اللوزى، حقق 36 مليوناً و 300 ألف جنيه.

- "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى وكريم عفيفى وهاجر أحمد وويزو، حصد 20 مليون جنيه.

- "فارس" بطولة أحمد زاهر وايمان العاصى وحسين فهمى وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر، حقق 750 ألف جنيه.

- "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب وأحمد مالك، حصد 120 مليون جنيه

- "عمهم" بطولة محمد امام ومحمد سلام وهدى المفتى ورياض الخولى وباسم سمرة وسيد رجب ومحمد لطفى وأيتن عامر، حقق 56 مليون جنيه.

- "بحبك" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وحمدى الميرغنى وهدى المفتى، حصد 55 مليون جنيه.

- "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وهشام ماجد، حقق 31 مليون جنيه.

- "الدعوة عامة" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وأحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد وسوسن بدر، حصد مليوناً و 650 ألف جنيه

- "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس وحمدى الميرغنى ومحمود حافظ وبيومى فؤاد وسما ابراهيم وحقق مليوناً و600 ألف جنيه

- "خرجوا ولم يعودوا" بطولة مصطفى أبو سريع وحسنى شتا وخالد عليش وويزو، حصد 60 ألف جنيه.

- "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر، حقق 2 مليون و 700 ألف جنيه.

- "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكداونى وهند صبرى وسما ابراهيم ومحمد رضوان وياسمينا العبد، حصد 16 مليون جنيه.

- "حظك اليوم" بطولة كريم قاسم وهدى المفتى، حقق 360 ألف جنيه.

- "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد ومى عمر وشيرين رضا وبيومى فؤد، حصد 5 مليوناً و600 ألف جنيه.

- "هاشتاج جوزنى" بطولة أمير المصرى ومايان السيد، حقق 2 مليوناً و 600 ألف جنيه.