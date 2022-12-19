شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رموز الفن خلال احتفالات "محبى فريد الأطرش".. وتمثال أسمهان أبرز حصاد 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى ملك العود فريد الأطرش والأميرة أسمهان، بالإضافة إلى تكريم أسماء كوكبة كبيرة من رموز الفن ومجموعة أخرى من الفنانين التى مازالت حتى الآن تقدم عطائها الفنى، وذلك خلال حفلاتها وأمسياتها الفنية خلال فى عام 2022، إلى جانب مشاركة الجمعية فى عدد من الفعاليات الثقافية .

وشاركت الجمعية فى فعاليات النشاط السينمائى بالدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعرض الفيلم التسجيلى"لحن لم يتم" والفيلم التسجيلي "حكاية العمر كله"، من إخراج الفنان عادل السيد، بقاعة السينما بالمعرض يومى 1 و7 فبراير .

وفى شهر مارس أقامت الجمعية بالتعاون مع أتيليه القاهرة برئاسة الفنان التشكيلى الدكتور أحمد الجناينى، يوم ٦ مارس حفلا فنيا، كرم فيه الفنان "حمدى حافظ" وذلك بمقر الأتيليه بوسط البلد، كما كرمت الجمعية نجمة الغناء الشعبى "فاطمة عيد" فى احتفالية فنية نظمتها الجمعية بمناسبة عيد الأم، يوم 20 مارس، بجانب تكريم كوكبة من الأمهات المثاليات من أعضاء الجمعية ومن الأسر المصرية.

وفى شهر مايو كرمت الجمعية، اسم السيناريست ومؤلف الأغاني الكاتب أبو "السعود الإبيارى"، خلال حفل إحياء الذكرى ال٥٠ لرحيل الفنان الكوميدي "إسماعيل ياسين"، بسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وتسلم التكريم المؤلف أحمد أبو السعود الإبيارى .

واحتفلت الجمعية فى شهر يوليو بذكري وفاة الفنانة سعاد حسنى والفنان محرم فؤاد، يوم 2 يوليو بمقر الجمعية بمنطقة الطوابق فيصل، بحضور المهندس يحي حسين شقيق الفنان محرم فؤاد .

وفى شهر أغسطس كرمت الجمعية اسم المخرج "عاطف سالم" وتسلمت التكريم الفنانة داليا مكرم سالم، كما كرمت الجمعية معجزة السينما المصرية الفنان " أحمد فرحات" وذلك بمقر الجمعية.

وشاركت الجمعية فى برنامج عروض الأفلام المشاركة بالدورة الـ 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية، الذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بعرض فيلم "لحن لم يتم" فى 13 سبتمبر، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، الفيلم بصوت الفنان فريد الأطرش والفنان يوسف وهبى وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد، ومدته 39 دقيقة .

وأحيت الجمعية ذكرى وفاة الفنان "عدلى كاسب" خلال شهر أكتوبر، بمقر الجمعية، وتسلم درع التكريم الإعلامية سونيا كمال، زوجة الفنان التشكيلي الراحل ممدوح كاسب، نجل الفنان الراحل عدلى كاسب، كما أحيت الجمعية ذكري الفنان الموسيقار "محمد فوزي" بقاعة ريچنسي ببرج التطبيقيين بالعباسية، وتسلمت التكريم الدكتورة ميادة الحو، حفيدة الفنان محمد فوزي .

وتختتم الجمعية فعالياتها لعام 2022، بإحياء ذكري رحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، من خلال 3 فعاليات، الأولى يوم 22 ديسمبر الجارى، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، فى بيت السحيمي بمنطقة الجمالية، وخلال الاحتفال تكرم الجمعية ضيف شرف الحفل الفنان "أركان فؤاد" وتهدى له درع الجمعية وشهادة تقدير، كما يتوجه عدد من أعضاء الجمعية، ومحبى وعشاق فن الموسيقار فريد الأطرش، صباح يوم 26 ديسمبر الجارى، لزيارة ضريح الموسيقار فريد الأطرش بمنطقة البساتين، لقراءة الفاتحة ووضع باقات الزهور على قبره، أما الفعالية الثالثة ستقام يوم 28 ديسمبر الجارى بمنطقة الحسين .

وتعد الجمعية لمشروع عمل تمثال لصوت الكروان الفنانة أسمهان، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، من أبرز حصاد الجمعية لعام 2022، وسيرفع الستار قريبا عن التمثال، عقب تحديد الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة الموعد للاحتفال بالتمثال الذى تم تنصيبه بجوار ثمثال الموسيقار فريد الأطرش بدار الأوبرا .

وتقيم الجمعية صالون فنى فى السادسة من مساء يوم السبت من كل أسبوع، لاكتشاف وإعداد المواهب من أعضاء الجمعية وخارجها فى مجال العزف والغناء والشعر، بمقر الجمعية.

وحرص عدد من الفنانين والنقاد على حضور فعاليات الجمعية، منهم، الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان مصطفي الدمرداش، والمخرجة دينا واصف، والفنان أحمد فرحات، والناقد زكى مصطفى، والموسيقى رأفت الدمرداش، المخرج عادل زكى، المستشار ماضى توفيق الدقن، والفنان قيس عبد الفتاح.

كما تغنى بروائع الموسيقار فريد الأطرش فى احتفالات الجمعية، عدد من مطربى ومطربات الأوبرا، منهم الفنانون، أسرار الجمال، محمد وحيد، أسمهان عادل، أسامة حسن، سهر السيد، وليد رشدي، داليا عادل، رجاء مصطفي، حسام محمد، بمصاحبة عازف الأكورديون الموسيقار فاروق سلامة، وعازف الجيتار الفنان مصطفي صيامي، وعازف الأورج الفنان مدحت حميدة .



































