شكرا لقرائتكم خبر عن الروسى جروخوفسكي يعزف موسيقى الجاز على مسرح تشايكوفسكي.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعزف الفنان الروسي العالمي فاليري جروخوفسكي احد كبار عازفين موسيقي الجاز في العالم، حفلاً موسيقياً، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على مسرح تشايكوفسكي بالبيت الروسي بالقاهرة، حيث يقدم فاليري جروخوفسكي منوعات لموسيقي الجاز العالمية، كما يقدم مقطوعات من تأليفه .

وتنظم الاحتفالية بالتعاون مع أكاديمية جينسين للموسيقي حيث يشغل الفنان فاليري جروخوفسكي منصب نائب رئيس الجامعة للتعليم الثانوي المهني التابع لأكاديمية جنيسين للموسيقى، ومدير مدرسة الموسيقى المسمى جنيسين وعميد كلية الفنون الموسيقية المتنوعة بأكاديمية جنيسين للموسيقى وأستاذ مشارك في قسم أداء الجاز الآلي بأكاديمية جنيسين.

من جانبه قال مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، إن زيارة الفنان فاليري جروخوفسكي للقاهرة تعد حدثا ثقافيا هاما فهو أحد أشهر العازفين لموسيقي الجاز في روسيا حاليا وحققت حفلاته نجاحا مدهشاً في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة الامريكية، حيث يتميز بموهبة فريدة وأسلوب مميز في الأداء، كما ان له نجاحات في مجال السينما، فله مؤلفات رائعة للأفلام والمسلسلات، وصدر له حتى الان 20 البوم للموسيقي الكلاسيكية وموسيقي الجاز.