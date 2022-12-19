شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ومسار إجباري يحتفلون بالعام الجديد في الإسماعيلية 6 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجم بهاء سلطان وفريق مسار إجبارى، ضمن احتفالات العام الجديد، يوم 6 يناير المقبل، داخل أحد الفنادق بمدينة الإسماعيلية، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم.

طرح مؤخرًا النجم بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "قلب أسود" وهى الأغنية الدعائية لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوى.

وانتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويجرى جاليا أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليستمر بهاء سلطان في انطلاقته الفنية.

كما تعد فرقة مسار إجبارى من أقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.