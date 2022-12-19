شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر لـ محمد شاهين بعد تعرضه لأزمة قلبية: يا ريتنى كنت جنبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حسام داغر، عن حزنه بعد تعرض صديقه الفنان محمد شاهين لأزمة قلبية مفاجأة وإجرائه عملية جراحية بتركيب دعامتين في القلب أثناء تواجده في السعودية، حيث كتب الفنان حسام داغر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "أزمة قلبية ياه ببساطه كده".





وتابع حسام داغر: "أزمة قلبية تعرض لها في السعودية صديق عمري وأخويا محمد شاهين بعد انتهاء مسرحيته هناك، عشرة العمر الي بقالنا أكتر من 23 سنة، هو أقدم صاحب ليا وأقربهم لقلبي يا ريتني جمبك هناك، بس الحمد لله الرجاله هناك ودكتور أشرف زكي قاموا بالواجب".

وأضاف حسام داغر: "سلامة قلبك يا حبيبي من التعب ومتخافش من الدعامات الي ركبوها كل ده علشان تبقي احسن وترجعلنا بالف سلامة بعد ما يطمنوا عليك بعد الشر عنك يا أبو قلب أبيض زى الفل يا حبيب الكل".

وقال الفنان محمد شاهين لـ"الخليج 365"، إنه تعرض لوعكة صحية شديدة أثناء عرض مسرحيته "فرصة سعيدة" أدت إلى نقلة إلى أحد مستشفيات الرياض في السعودية، مشيرًا إلى أنه ركب دعامتين في القلب من خلال عملية جراحية، وجاء ذلك بسبب الإجهاد الذى تعرض له في الفترة الأخيرة.

وأكد شاهين، أنه حاليًا يخضع لراحة تامة في الرياض في المستشفى، ومن المقرر أن يعود للقاهرة يوم الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير، حيث إنه بأوامر الطبيب يخضع لبعض العلاجات بسبب الدعامات.

ويشارك في بطولة مسرحية "فرصة سعيدة"، غادة عادل وشريف سلامة ومحمد شاهين ومحمد عبد الرحمن ومحمد رضوان وكريم مغاوري ومنير مكرم ومعتزة عبد الصبور، ومن تأليف وليد الهندي، ومن إخراج أشرف زكي.

وينتظر محمد شاهين عرض مسلسل "موضوع عائلى 2" وهو فكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف وبطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، طه الدسوقى، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللى كريم .