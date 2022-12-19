شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تنضم لفريق عمل مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة سهر الصايغ لفريق عمل مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفي شعبان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ضمن الماراثون الدرامى.





مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد مع النجمه الكبيرة سوسن بدر، والنجم الكبير رياض الخولي، ومجموعه من النجوم أبرزهم محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك هبة حسن، أسماء سليمان والطفلة كارما موسى ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على وعصام العرجانى وتدور أحداثه فى إطار دراما شعبية اجتماعية.

وشاركت الفنانة سهر الصايغ مؤخرًا، بفيلم "الباب الأخضر" فى المسابقة الرسمية بالدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، وشاركها في البطولة، النجم إياد نصار، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث فيلم"الباب الأخضر" خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.