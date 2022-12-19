شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يطرح ثاني أغانيه "سيدى أنا" من إخراجه.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان محمد أنور لطرح أغنية يوم الخميس المقبل تحمل اسم "سيدى أنا" من كلمات وألحان سمير عفروتو وتوزيع زيرو، وأكد أنور خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يعمل على تلك الأغنية منذ فترة.

ولا تعد تلك الأغنية الأولى لمحمد أنور إذ سبق وطرح أغنية في وقت سابق حملت اسم "انتوا كده كلكوا" الذى غناها كدويتو مع يسرا الجندى بداية العام الجارى في شهر يناير.

كما يعد كليب أغنية "سيدى أنا" أيضًا من إخراج محمد أنور، والذى يتم طرحها يوم الخميس المقبل.



محمد أنور

من ناحية أخرى سبق وحل الفنان محمد أنور ضيفا فى برنامج "سهرانين" مع الفنان والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وكشف أنور خلال الحلقة عن تجربته فى مسرح مصر، قائلا: "مسرح مصر كأنه زى بلد وكأننا نتعامل فى البيت، وأشرف عبد الباقى كان بيجيب جبنة قديمة ويجمع الناس تاكل معاه، وويزو لما تعرف المسرحية فيها 4 دخلات أول دخلة بتاكل 20 رغيف حواوشى، وترجع تانى كبدة وسجق وبعدين تاكل شوية جبن، وبعدين قبل التحية فى المسرح تاكل بطيخ، وباقى المسرح بناكل البواقى منها فى ساعة بتتغدا وتتعشى وتحلى".

وكشف عن عيشته فى شقة مع أصدقائه بمسرح مصر، قائلا: "كنا عايشين مع بعض فى شقة واحدة، أنا وأوس أوس وحمدى المرغنى كنا قاعدين فى أوضة، وكنا مسمين الأوضة بأوضة الكلب، وفيها سرير واحد".