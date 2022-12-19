شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطرح برومو ألبومه الجديد "معايا هاتبدع" بمقتطفات من أغنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم رامى صبرى، برومو البومه الجديد الذى يحمل اسم "معايا هتبدع"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وصفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتناول البرومو مقتطفات من أغنيات البومه الجديد والذى تم طرحه على طريقة الفيديو كليب.

يحتوى البوم رامى صبرى الذى يحمل اسم "معايا هتبدَّع" على 8 أغنيات متنوعة، سيتم طرحها ابتداءً من 20 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 يناير المقبل، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، كما أن رامى صبرى صور فيديو كليب واحد لجميع أغانى الألبوم بتوقيع المخرج فادى حديد في لبنان، بفكرة جديدة ومختلفة.

يضم البوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هي، "يمكن خير" سيتم طرحها 25 ديسمبر من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة هي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيغ ومكس وماستر اطرق توكل وسيتم طرحها يوم 29 ديسمبر.

ويضم البوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع"، 5 أغنيات بتوقيع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهى الأغنية الرئيسية للألبوم "معايا هتبدَّع" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 23 ديسمبر.

كما يضم الالبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 31 ديسمبر، وأغنية "أنت الأصل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم وسيتم طرحها يوم 2 يناير.

أما أغنية "بتفتكرنى" فهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، وسيتم طرحها 4 يناير المقبل، والأغنية الأخيرة في الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات احمد علي موسي، والحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوي، وسيتم طرحها 6 يناير المقبل.