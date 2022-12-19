شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد عبده يطمئن جمهوره: والدى بخير والحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الرحمن عبده، نجل الفنان الكبير محمد عبده، عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.



نجل محمد عبده

وطمأن عبد الرحمن نجل محمد عبده جمهوره عبر تدوينة عبر تويتر قائلاً: "الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله، أصيب بأنفلونزا حادة وتعافى منها ولله الحمد، تطمنوا".

وكان المطرب محمد عبده قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، كما أحيا المطرب محمد عبده حفل داخل دولة الإمارات العربية، وتحديدًا فى العاصمة الاماراتية ابو ظبى، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى داخل الاتحاد أرينا.

وكان قد طرح الفنان محمد عبده ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال والذى يضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، أستطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.