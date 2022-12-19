شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشناوى: إطلاق قناة وثائقية يساعد فى ازدهار صناعة الفيلم التسجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج أمير الشناوي، بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى تدشين قطاع للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، وقال لـ"الخليج 365"، إنه يري ذلك الأمر خطوة مهمة لصناع الأفلام التسجيلية لأن القناة ستكون بمثابة محطة لعرض أفلامنا التي حقيقي نسعد بمشاهدة الجمهور لها، بعد انتهاء عروضها في المهرجانات السينمائية.

وأضاف أمير الشناوي، أن القناة الجديدة سيكون لها دور فعال في أن قطاع أكبر من الجمهور يستطيع مشاهدة الأفلام التسجيلية ويكون مطلع علي السينما التسجيلية بكل ما تمر به من تطورات، وهو ما سيساعد مع الوقت في ازدهار صناعة الفيلم التسجيلي في مصر وهي بلد حقيقي بلد غنية وأرض خصبة للسينما التسجيلية.

وكانت أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، وإطلاقها رسميًا في مايو من نفس العام.

كما قررت الشركة المتحدة تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية،.

تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية