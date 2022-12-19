شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2022..عرض 24 فيلمًا فى سينما هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا على وداع عام 2022 الذى كان مليئًا بالأحداث فى مختلف المجالات، ومع اقتراب العام من نهايته، نسلط الضوء على السينما وحصادها في هذا العام الذى كان مليئاً بالأحداث المثيرة، حيث شهد عام 2022 عرض 24 فيلمًا في السينمات وهو عدد أكثير بقليل من العامين الماضيين الذين شهدا أزمة انتشار فيروس كورونا وكان له تأثير كبير على الحركة السينمائية وعمل دور العرض ولكن في نفس الوقت أقل من الأعوام التي سبقت انتشار فيروس كورونا والتي كانت تصل فيها عدد الأفلام إلى أكثر من 30 فيلمًا.

"الجريمة"

انطلق الفيلم يوم 5 يناير وهو بطولة بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن مع مزج بين الماضى والحاضر.



فيلم الجريمة

"من أجل زيكو"

عرض الفيلم يوم 5 يناير للمنافسة فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى، وهو بطولة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.



فيلم من اجل زيكو

"قمر 14"

عرض الفيلم يوم 14 يناير وهو بطولة خالد النبوى، شيرين رضا، غادة عادل، خالد أنور، أحمد الفيشاوى، ياسمين رئيس، أحمد مالك، مى الغيطى، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، بيومى فؤاد، محمد جمعة، محمد علاء، محمد مهران، سلوى محمد على، اسماعيل شرف، وقصة وسيناريو وحوار محمود زهران. وإخراج هادى الباجورى.



فيلم قمر 14

عرض الفيلم يوم 26 يناير ضمن قائمة أفلام اجازة منتصف العام الدراسى، وهو بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لمى كتكت، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.



فيلم تماسيح النيل

"لعبة شيطان"

عرض الفيلم يوم 26 يناير ضمن قائمة أفلام اجازة منتصف العام الدراسى، وهو بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.



فيلم لعبة شيطان

"حامل اللقب"

عرض الفيلم يوم 2 فبراير وهو بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، وتدور الأحداث حول حياة (يحيى) لاعب كرة القدم وزوجته (مسك) التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بعد حدوث الأمر بشيء غير طبيعي، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.



حامل اللقب

انطلق الفيلم يوم 2 فبراير، وهو بطولة اياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، عمر الشناوي، انجي المقدم، وإخراج كريم أبوزيد، وتدور أحداثه حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، كل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة قرارات غاية في الصعوبة.



فيلم 11:11

"معالي ماما"

انطلق الفيلم يوم 9 فبراير، وهو بطولة بشرى ومحمود الليثى نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولى، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وسامى مغاورى، ونور قدرى وعلاء مرسى وحسام داغر ومحمد على رزق، وشريف باهر، وطاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ريهام الشنوانى ورغد جلال وتاليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.



فيلم معالى ماما

"واحد تانى"

عرض الفيلم يوم 2 مايو ونافس فى موسم عيد الفطر السينمائى، وهو بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.



فيلم واحد تانى

"العنكبوت"

انطلق الفيلم يوم 2 مايو للمنافسة فى موسم عيد الفطر، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه فى اطار أكشن مثير.



العنكبوت

"زومبى"

عرض الفيلم يوم 2 مايو أيضاً ضمن قائمة أفلام عيد الفطر، وهو بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى،ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.



فيلم زومبى

"فارس"

عرض الفيلم يوم 18 مايو وهو بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، نهال عنبر، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه فى إطار أكشن.



فيلم فارس

"كيرة والجن"

عرض الفيلم يوم 30 يونيو قبل انطلاق عيد الأضحى بأيام، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، واستطاع الفيلم تحقيق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطياً فيلم الفيل الأزرق الذى كان قد حقق ايرادات بلغت 104 مليون جنيه فى عام 2019.



فيلم كيرة والجن

"عمهم"

عرض الفيلم يوم 7 يوليو للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.



فيلم عمهم

"بحبك"

عرض الفيلم يوم 7 يوليو ونافس فى موسم عيد الأضحى، وهو بطولة بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.



فيلم بحبك

"تسليم أهالى"

عرض الفيلم فى السينمات يوم 3 أغسطس وهو بطولة بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.



تسليم اهالى

"الدعوة عامة"

عرض الفيلم يوم 17 أغسطس، وهو بطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وتأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.



فيلم الدعوة عامة

"خطة مازنجر"

انطلق الفيلم يوم 24 أغسطس، وهو بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .



فيلم خطة مازنجر

"خرجوا ولم يعودوا"

عرض الفيلم يوم 14 سبتمبر وهو بطولة دينا محسن (ويزو)، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، طاهر أبو ليلة، ياسر الرفاعي، رنا سماحة، خالد عليش، محمد علام، ضياء الميرغني، علي غالب، والفيلم من تأليف وائل يوسف وصفاء هاشم، والمخرج أيمن خطاب، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي تشويقي، يستيقظ حاتم من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون ومتزوج من كاميليا ابنة العمدة خفاجي وله ابن، وسط مروره بسلسة من الأحداث الغريبة.



فيلم خرجوا ولم يعودوا

"أشباح أوروبا"

عرض الفيلم يوم 21 سبتمبر، وهو بطولة هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.



فيلم اشباح اوروبا

انطلق الفيلم فى دور العرض يوم 5 أكتوبر، وهو بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سماء إبراهيم، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.



فيلم فضل ونعمة

انطق الفيلم فى دور العرض يوم 12 أكتوبر، وهو بطولة كريم قاسم، هدى المفتى، مروان يونس، طه دسوقى، محمد المولا، شريف دسوقى، ندى أكرم وضيوف الشرف نجلاء بدر، بسنت شوقى وآخرين، ومن تأليف أحمد البيلى وإخراج أسامة عرابى، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يتورطون فى مهمة لسرقة إحدى التحف النادرة مع عصابة لكنهم يمرون بالعديد من الأحداث الطريفة والكوميدية، ويحاولون استغلال الأمر لصالحهم، حتى تنكشف الكثير من الحقائق.



فيلم حظك اليوم

"تحت تهديد السلاح"

عرض الفيلم يوم 3 نوفمبر وهو بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، ، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.



فيلم تحت تهديد السلاح

"هاشتاج جوزنى"

عرض الفيلم يوم 3 نوفمبر، وهو بطولة أمير المصرى ومايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سامي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، وتدورأحداثه في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث.