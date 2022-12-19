مقتل أمينة خليل برصاصة طائشة في فيلم “شقو”

كتب امير فتحي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - تقوم النجمة المصرية أمينة خليل حاليًا بتكثيف عدد ساعات تصويرها لمشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد” فيلم شقو” الذي تشارك في بطولته بجانب النجمان عمرو يوسف ودينا الشربيني ويعرض في العام القادم 2023 .

وتتعرض أمينة خليل في أحداث الفيلم ”شقو” لجريمة قتل بشكل خاطئ بسبب مطاردة تحدث بين النجمان محمد ممدوح وعمرو يوسف في احدى المشاهد مع احدى العصابات ، لمتاجرة يوسف وممدوح في تجارة الأعضاء البشرية .

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو

يشار إلى أن فيلم “شقو” مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم “شقو” فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة مجموعة من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.

ويجتمع الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون وأمينة خليل ودينا الشربيني من جديد في فيلم “شقو” بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل “جراند أوتيل” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.

أمينة خليل في مهرجان القاهرة السينمائي

وكان أحدث ظهور للفنانة أمينة خليل على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44، التي أقيمت في الايام القليلة الماضية.

أشادت أمينة خليل بالدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة النجم حسين فهمي، قائلة: “أكتر حالة بحبها وأفتخر بيها الأفلام المتاحة لينا إننا نتابعها ونشاهدها في مهرجان القاهرة السينمائي، الاختيار بتاع الأفلام بيبقى أحسن وأحسن كل سنة، ويتاح لينا إننا نشوف أفلام عالمية لأكبر المخرجين والفنانين حول العالم”.

تصريحات أمينة خليل عن أعمالها الجديدة

وقالت أمينة خليل: أجسد شخصية فُتنة خلال أحداث فيلم شقو وهي شخصية مش عجوزة دا كلام غير حقيقي، وكمان شائعات مشاركتي في فيلم يحمل اسم 532 مع المخرج ياسر سامي غير صحيحة.

وتابعت: فيلم وش في وش بيضم 12 ممثلا في لوكيشن واحد فقط، ودا شيء صعب بالنسبة للشركة المنتجة ونادرًا لما بنصور مشاهد في لوكيشن مختلف وقاعدين في وش بعض طول اليوم، ولما الفنان بيومي فؤاد بيتأخر أو بيسافر بنضطر ننتظره لأن له بصمة خاصة ومميزة في كل عمل.

وأضافت: أماكن تصوير “شماريخ” صعبة وواجهتني صعوبات كتير، منها تصويري لـ مشهد صعب مع حيوانات ممكن نقول إنها مفترسة وكنت في مكان ضلمة لوحدي.

تصرحات مثيرة لـ أمينة خليل

وفي وقت سابق، حلت الفنانة الشابة أمينة خليل ضيفة برنامج تفاعلهم مع الإعلامية سارة الدندراوي، الذي يعرض عبر شاشة قناة العربية، وصرحت العديد من التصريحات التي تتحدث عنها لأول مرة، والعديد من الأسرار أيضًا.

ومن تصريحاتها: “مشجعتش البنات يسيبوا بيوت أهاليهم ولكن شخصية عالية في ليه لأ مختلفة ومش كل البيوت زيها ومكنش تمرد”، “برفض مشاهد القبلات وفي الآخر أنتي ومقاييسك في الحياة”.

آخر أعمال أمينة خليل

يُذكر أن أمينة خليل شاركت في رمضان 2022 بـ “مسلسل العائدون“، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح، هاني رمزي.

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