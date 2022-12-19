إصابة الفنان محمد شاهين بأزمة قلبية مفاجئة

كتب امير فتحي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - أصيب الفنان المصري محمد شاهين بأزمة قلبية مفاجئة خلال اليومين الماضيين أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في عروض مسرحية “فرصة سعيدة” بموسم الرياض .

وتم نقل محمد شاهين إلى أحد المستشفيات، حيث خضع لعملية جراحية وهي تركيب دعامتين في القلب وفقا لما قرره الأطباء بعد إجرائه لعدد من الفحوصات الطبية .

وطمأن “شاهين” محبيه وجمهوره على وضعه الصحي الحالي في تصريحات صحفية له، حيث أكد على نجاح عملية تركيب الدعامتين وأنه يتماثل للشفاء حاليا، مضيفا أنه من المقرر مغادرته المستشفى اليوم على أن يعود إلى مصر في الأيام المقبلة .

يذكر أن مسرحية “فرصة سعيدة” يشارك في بطولتها كلا من الفنانين: غادة عادل وشريف سلامة ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان ومحمد عبد الرحمن وغيرهم .. ومن إخراج الدكتور أشرف زكي .