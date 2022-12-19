“صغرت 20 سنة”.. رحاب الجمل تخضع لعملية تجميل جديدة وتصدم الجمهور بشكلها… لن تتعرف عليها بسهولة!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة حديثة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وظهرت رحاب الجمل في الصورة بتغيير كبير في الملامح، مما أثار إعجاب متابعيها الذين عبّروا عن دهشتهم من شكلها لجديد.

وتساءل عدد كبير من جمهور الفنانة ومتابعيها عن إجرائها عمليات تجميل، حيث بدت بملامح مختلفة تمامًا جعلتها تبدو أصغر سنًا.

أحدث ظهور للفنانة رحاب الجمل – الصورة من حساب الفنانة على إنستجرام

كما نشرت رحاب الجمل صور لها من جلسة تصوير أخرى، حيث ظهرت بشكل جديد ومختلف تمامًا حيث قامت بتغير لون شعرها إلى اللون الأسود، كما فقدت بعض من وزنها. واعتمدت في إطلالتها لوك شبابي، مستخدمة مكياج خفيف.

نجل رحاب الجمل يوافق على تقديمها أدوار إغراء:

وقالت “رحاب،”في “برنامج العرافة”، إن نجلها يعلم بطبيعة عملها، في الوسط الفني، ولا يرفض أن تقدم أدوار إغراء.

وعن شائعة التعويض من المدرسة، التي حصل عليه نجلها، بعد تعرضه لتحرش لفظي من أحد زملائه، قالت رحاب، إنها ذهبت إلى وزارة التربية والتعليم، لعمل تحقيق في الواقعة، لنقله من المدرسة، لكن هذا كان في بداية العام الدراسي، ولا يمكن نقله إلى مدرسة أخرى، وفقًا للوائح والقوانين.

وتابعت: “ابني تعرض للتحرش اللفظي، ونقلته من مدرسته إلى مدرسة تانية، وبسبب التحرش اللفظي لم يحدث أن رفعت شكوى لوزارة التربية والتعليم علشان يتم نقله، ولم أحصل على تعويض مثلما يقول البعض.

رحاب الجمل في فيلم “البعبع” أمام أمير كرارة

من ناحية أخرى، إنضمت الفنانة رحاب الجمل إلى فريق عمل “فيلم البعبع” بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى .

وتظهر رحاب من خلال الفيلم ،ضيفة شرف بشخصية تدعى ميسرة وتتضمن مشاهدة مع أميرة كرارة التى تكون سببا فى إنقاذة من العديد من الازمات والمشاكل التى يقع فيها .

فيلم “البعبع” بطولة يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن، و تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

وتم تصورير عدد من المشاهد الخارجة أخرها ،بمنطقى الكت كات ، وتفاعل الجمهور مع امير كرارة خلال تصوير مشهد من الفيلم.

رحاب الجمل في فيلم “مستر إكس”

من ناحية أخرى، تشارك رحاب الجمل في بطولة “فيلم مستر إكس” أمام النجمين أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وقالت رحاب الجمل في تصريحات صحفية: “انتهيت مؤخرا من تصوير فيلم مستر اكس ويجمعني في بطولته مع عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنان احمد فهمي ومحمد أنور وبيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، وهو فيلم يدور فى إطار كوميدى، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه في دور العرض السينمائي”.

وتابعت:”أجسد في العمل شخصية الصديقة المقربة للفنان أحمد فهمي، والتي تحاول أخذ حق الرجال من النساء بخطط كثيرة، وتوجد العديد من المفارقات الكوميدية خلال الأحداث”.

والمقرر عرض الفيلم في صيف 2023، “ويشارك في بطولته كل من: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

آخر أعمال رحاب الجمل

يُذكر أن الفنانة المصرية رحاب الجمل تشارك حاليًا في دراما رمضان 2022 بـ “مسلسل توبة” بطولة عمرو سعد.

“مسلسل توبة” بطولة النجوم: عمرو سعد (توبة) ، ماجد المصري (سيد الأجنبي)، يوسف إسماعيل، أسماء أبو اليزيد (لقا)، صبا مبارك (إحسان)، محمد دياب (إبراهيم)، حسن أبو الروس، محمد لطفي (طرزان)، رحاب الجمل، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، والعمل تأليف ورشة كتابة “ملوك”، ومن إخراج أحمد صالح.

وتعد الفنانة المصرية رحاب الجمل إحدى أهم فنانات الدور الثاني على الساحة الفنّية منذ سنوات عديدة، وبالرغم من مشاركتها في العديد من الأفلام بجوار كبار النجوم إلا أنها لم تحظى بالبطولة المطلقة حتى الآن.

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