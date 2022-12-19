“لو رجع بيكي الزمن ممكن تغيري إيه في الحياة” .. رانيا يوسف تجيب في تصريحات مثيرة

كتب امير فتحي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة في برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامي مصطفى الآغا والمذاع عبر قناة “MBC1” .

وخلال اللقاء كشفت رانيا يوسف عن عدد من الأمور التي تخص حياتها الشخصية والفنية، بالإضافة إلى أمنياتها وما ترغب في تغييره لو عاد بها الزمن في فقرة بعنوان “ماذا لو” .

أعربت رانيا يوسف عن استعدادها العيش في جزيرة بمفردها بدون هاتف، كما تتمنى إلغاء اختراع “التليفون” لكرهها له على حد وصفها .

وبسؤالها “لو فيكي الزمن يرجع لورا ممكن تغيري شئ صار معك بالحياة”، لتجيب قائلة: “متجوزش تاني ولا تالت مرة، اتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت” .

تابعت: “طليقي السابق احنا مازلنا أصحاب جدا .. الجواز في حد ذاته كان صعب مع ظروف حياتي، ألغي آخر زواجين لكن احتفظ بصداقته وكنت أحوش شوية فلوس” .

أشارت رانيا إلى أنها ترغب في تغيير بعض الصفات في شخصيتها مثل “حسن النية والتبذير”، مضيفة أنها إن لم تكن ممثلة كانت ستعمل “بيبي سيتر” وذلك لحبها الكبير للأطفال خاصة من هم تحت ال 7 سنوات .

فيما تحدثت رانيا يوسف عن أمنياتها الثلاثة في حال ظهر لها مارد قائلة: “بناتي يخلصوا تعليم ويشتغلوا ويقفوا على رجليهم وياخدوا شهادتهم ويبقوا جامدين .. الستر إنه يسترهم ويسترني ويرزقهم ويرزقني .. إنه ربنا يكفينا شر المرض” .

كما أوضحت أنها تتمنى العمل مع الفنان أحمد حلمي لأنها تحب الكوميديا كثيرا، وأنها في حال شغلت منصب نقيب الفنانين سوف تحرص على عمل جميع الفنانين .