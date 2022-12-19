شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إيرادات الأفلام لتحقق 165 ألف جنيه أمس.. اعرف كل فيلم حقق كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت إيرادات أفلام السينما انخفاضًا ملحوظًا، حيث لم تحقق الأفلام المعروضة أمس سوى 165 ألفًا و840 جنيه، وجاء في المركز الأول فيلم "تهديد السلاح" الذي حقق 75 ألفا، وهو من بطولة حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

واحتل المركز الثانى فيلم "فضل ونعمة" الذى حقق إيرادات بلغت 39 ألفا و300 جنيه، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.



فضل ونعمة

يليه فيلم "هاشتاج جوزني" الذي حقق أمس 27 ألفا و691 جنيها، وهو من بطولة أمير المصرى ومايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سامي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

كما حقق فيلم "كيرة والجن" 10 آلاف ليحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.



كيرة والجن

بينما حقق فيلم "بحبك" إيرادات أمس بلغت 7 آلاف و242 جنيها، وهو يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى.

وجاء في المركز الأخير فيلم "عمهم" الذي حصد أمس 6 ألاف و601 جنيه، وهو من بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.