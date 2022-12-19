شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: الفن لا يفضح المجتمع ولكن يلقى الضوء على الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين إن آخر أعمالها بطلوع الروح، مؤكدة أن الخوف والرعب من هذا المسلسل كان رهيبا جدا وكل الإهانات تلقيتها، مؤكدة أنها لا تقبل بالفكر المتطرف، وأنها لم يكن فى أحلامها أن تكون زعيمة تنظيم داعش.

وأكدت خلال كلمتها بالجلسة الثالثة لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، أنها استعدت بشكل كبير للعمل الدرامى، بدراسة تنظيم داعش، ووجهت سؤالا للتنظيم "كيف تدافعون عن بلد أو دين وأنتم مأجورين؟".

وأكدت أنها تريد طرح أدوار سينمائية تهم القضايا المجتمعية وتكون أكثر شجاعة مثل زواج مسيحية من مسلم والعكس، قائلة أنها أدت دور زوجة مسيحية تطلب الطلاق ولم تحصل على الموافقة بالطلاق بسبب قوانين الكنيسة.

وأضافت أن الحرية دائما على كل المستويات لا بد أن تكون حرية مسؤلة، مؤكدة أنه تمت محاربتها أثناء تقديم فكرة فيلم عن زنا المحارم، فالفن لا يفضح المجتمع ولكنه يلقى الضوء على الكوارث الموجودة فيه.