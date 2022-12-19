شكرا لقرائتكم خبر عن رود جيلبرت يكشف آخر تطوراته الصحية بعد إعلانه إصابته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل العالمى الكوميدى رود جيلبرت تحديثًا حول علاجه المستمر مع مرض السرطان، حيث أكد قائلاً: "أنا يتعافى جيدًا"، وذلك بعدما كشف عن تشخيصه بالمرض، وأنه يعالج من السرطان منذ يوليو الماضى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وقام جيلبرت بـ شكر كل من يسانده في محنته حث كتب من خلال حسابه الرسمي على فيس بوك قائلاً: "شكرًا جزيلاً لكل من كان على اتصال بى، لقد كانت قراءة جميع رسائل الدعم بمثابة إلهاء مرحب به ومنحتني دفعة حقيقية، لذا شكرًا".

وتابع جيلبرت قائلا: "كان هناك الكثير من الأشياء التي كتبتها في الصحافة في الفترة الأخيرة، لذا كان من اأفضل لصحتى النفسية أن أقوم بـ شرح ما يحدث لى دون ترك أي تكهنات من الجمهور والصحافة".

وأضاف جيلبرت قائلاً: "في يوليو الماضى خضعت للجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي في مركز فيليندر للسرطان وعدة أماكن أخرى، وبفضل تفانيهم الدؤوب ورعايتهم الرائعة، والكثير من الدعم الرائع من الأصدقاء والعائلة، أنا أتعافى جيدًا، وأضحك كثيرًا وأشعر بالسعادة والإيجابية؛ ونحن جميعًا متفائلون بأنني سأتجاوز هذا الأمر".