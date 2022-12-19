أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أنس .. والجمهور: “أخوكي متزوج ولا لأ؟”

كتب امير فتحي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:54 مساءً - احتفلت الفنانة أصالة بعيد ميلاد شقيقها أنس نصري في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن منشور أصالة صورة لشقيقها أنس، أرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حبها له وأشارت إلى أنه يحمل الكثير من الصفات من والدهما .

فكتبت قائلة: “بعيدك حبيبي أخي وروحي وسندي كلّ الحلو اللي متل قلبك وروحك وحلاوتك بتمنّى لك ياه” .

تابعت: “بتشبه بابا بكرمه، بلطفه، ببساطته وروحه المليانة فرح وطفولة وإنسانيّة مو متل العادي .. كلّ سنة وأنت سالم ياللي إسمك مكتوب بموبايلي متل مو مكتوب بقلبي (روح قلبي)” .

ولاقى المنشور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين حرصوا على تهنئة “أنس” شقيق أصالة بعيد ميلاده، والبعض أشاد بوسامته وتساءلوا حول إن كان متزوجا أم لا .

فجاءت التعليقات مثل: “يارب زوج بهذا الحلى” و “يا حظك يا أنوس بهيك أخت” و “عقبال المية لأحلى أنس” و “شو هالجمال أخوكي متزوج ولا لأ” و “أخوك وسيم مرة” .