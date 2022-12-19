كتب امير فتحي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:54 مساءً - احتفلت الفنانة أصالة بعيد ميلاد شقيقها أنس نصري في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
تضمن منشور أصالة صورة لشقيقها أنس، أرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حبها له وأشارت إلى أنه يحمل الكثير من الصفات من والدهما .
فكتبت قائلة: “بعيدك حبيبي أخي وروحي وسندي كلّ الحلو اللي متل قلبك وروحك وحلاوتك بتمنّى لك ياه” .
تابعت: “بتشبه بابا بكرمه، بلطفه، ببساطته وروحه المليانة فرح وطفولة وإنسانيّة مو متل العادي .. كلّ سنة وأنت سالم ياللي إسمك مكتوب بموبايلي متل مو مكتوب بقلبي (روح قلبي)” .
ولاقى المنشور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين حرصوا على تهنئة “أنس” شقيق أصالة بعيد ميلاده، والبعض أشاد بوسامته وتساءلوا حول إن كان متزوجا أم لا .
فجاءت التعليقات مثل: “يارب زوج بهذا الحلى” و “يا حظك يا أنوس بهيك أخت” و “عقبال المية لأحلى أنس” و “شو هالجمال أخوكي متزوج ولا لأ” و “أخوك وسيم مرة” .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أنس .. والجمهور: “أخوكي متزوج ولا لأ؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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