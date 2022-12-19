جمال زوجة الفنان أحمد عبدالعزيز يخطف أنظار الجمهور بحفل جوائز “الدير جيست”.. والمفاجأة الكبرى في هويتها! – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:54 مساءً - تواجد الفنان أحمد عبدالعزيز في حفل توزيع جوائز دير جيست، المُقام يوم الجمعة 16 ديسمبر، ويشهد حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ويشهد الحفل تكريم الفنان أحمد عبدالعزيز، والذي حضر بصحبة زوجته، وعن تكريمه قال في حواره مع المذيعة بوسي شلبي: “هذا التكريم له مكانة وأهمية كبيرة عندي لأنه يأتي من الجمهور”.

وتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لزوجة أحمد عبدالعزيز مشيدين بجمالها وحضورها اللافت مع زوجها أثناء تكريمه.

الفنان القدير أحمد عبد العزيز مع زوجته في حفل توزيع الجوائز دير جيست 2022

وعلقت الجماهير على هذا الظهور النادر لزوجة الفنان المصري: بنت باشاوات حقيقي، جمال طبيعي، جميلة الجميلات، زي القمر، لايقين على بعض، وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

من هي زوجة أحمد عبدالعزيز؟

ولا يعرف الكثيرون أن زوجة الفنان أحمد عبدالعزيز تكون الكاتبة الشهيرة والإعلامية مصرية “دينا شرف الدين“، والتى اثارت بظهورها إعجاب كل من شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعى، ودائما ما تتلقي تعليقات إيجابية علي كتاباتها.

أبناء أحمد عبد العزيز

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز معروف في الوسط الفنى بحبه الشديد لأولاده وزوجته، هذا ما أوضحته الأخيرة خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي “عمرو الليثي”، كما أنها كشفت خلال تلك المداخلة عن إعتيادها على انشغال زوجها خلال شهر رمضان من أجل تقديم أعمال فنية وتسعد جدًا لنجاح تلك الأعمال، موضحة أن زوجها ديمقراطي وهو ليس بالرجل المنفتح بالكلية أو المنغلق.

يُذكر أن أحمد عبد العزيز لديه من زوجته الكاتبة والإعلامية دينا شرف الدين 3 أبناء هم: أميرة ومحمد ويوسف.

حفل توزيع الجوائز دير جيست 2022

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

وتألق النجوم على السجادة الحمراء ومن أبرز الحضور حتى الآن الفنان أكرم حسني ، الفنانة دينا، الفنانة صفاء جلاء، الفنان باسم سمرة والفنان محمد علاء، و الإعلامية بوسي شلبي، وشريف منير، وابنته اسما، وأمل رزق، وهيدي كرم، وأحمد عبد العزيز وزوجته، وريهام عياد، وآخرين.

بجانب رئيس المهرجان د.ماجد حسني ومنظم التجهيزات الفنية ياسر الحريري ومصمم المسارح تامر فوزي ومصمم الإضاءة وليد الحريري وغيرهم من المكرمين لهذا العام.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز دير جيست أقيم العام الماضي في شهر سبتمبر، وشهدت نسخته الـ18 في 2021، حضور وتكريم كوكبة من نجوم الفن، وصنّاع الأعمال التي حققت نجاحا لدى الجمهور والنقاد.

أحدث أعمال أحمد عبدالعزيز:

من ناحية أخرى، شارك أحمد عبد العزيز في دراما رمضان 2022، بمسلسل “المداح – أسطورة الوادي” بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، أحمد بدير، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويستعد الفنان أحمد عبد العزيز للمشاركة في الجزء الثالث من المداح، وحاليا يعقد بطل العمل حمادة هلال جلسات عمل مكثفة مع المخرج، في ضوء التحضيرات النهائية من المسلسل للاتفاق على تفاصيل الشخصيات الجديدة، في الجزء المُقرر عرض الجزء الثالث في موسم دراما رمضان 2023 المقبل.

وتشهد أحداث الجزء الثالث من “مسلسل المداح” ظهور شخصيات جديدة لم يسبق لها التواجد بالجزأين الأول والثاني، تمثل الجانب الصعيدي في القصة، وهم: أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران.

كما يُشارك في الجزء الجديد من “المداح” كل من: يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون، والعمل من بطولة: حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت زوجة الفنان أحمد عبد العزيز صرحت من قبل عن أحب أعماله إلى قلبها، قائلة إنها تحب كثيرا مسلسل “الوسية” لأنه أبدع كثيرًا في التمثيل، مشيرة إلى أنها لم تشاهده في عرضه الأول، وشاهدته بعدها بسنوات حتى بعد زواجهما، كما تحب كثيرا مسلسل “سوق العصر” والعديد من أعماله.

ويعد الفنان أحمد عبدالعزيز فارس الدراما المصرية والعربية أحد أهم الفنانين في تاريخ مصر وأكثر أبناء جيله موهبة وجماهيرية، وله العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً جماهيريا كبيراً ولكنه عادة ما كان يحرص على إبعاد عائلته عن الإعلام.

الخليج 365

الخليج 365