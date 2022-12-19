بفستان صادم .. سلمى أبو ضيف تثير الجدل في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:54 مساءً - أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من الجدل والانتقادات بين المتابعين على خلفية إطلالتها الأخيرة في حفل توزيع جوائز “دير جيست” .
حيث ظهرت سلمى أبو ضيف في صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، وشفافا من منطقة الصدر والضهر .
والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ويبلغ سعره 3250 دولار .
وفي حفل توزيع جوائز “دير جيست” حصلت سلمى أبو ضيف على جائزة أفضل فنانة شابة عن دورها في مسلسلي “راجعين يا هوى” و “منعطف خطر” .
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