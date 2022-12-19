شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون مخرج "أفاتار" يطلب من مات ديمون تخطى الندم على رفضه الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المخرج العالمى جيمس كاميرون على خبر رفض النجم العالمى مات ديمون الدور الرئيسى فى فيلم أفاتار 2009، مشيرًا إلى أنه خسر صفقة بأرباح تصل الى 250 مليون دولار.

كاميرون، الذى أصدر الجزء الثانى الذى طال انتظاره من سلسلة Avatar هذا الشهر بعنوان Avatar: The Way of Water، سخر من ديمون لأنه أضاع فرصة العمل على الفيلم، قائلا: "مات ديمون يضرب نفسه ويجب أن يتجاوز الأمر، لكن من مثّل الدور أحد أكبر نجوم السينما فى العالم".



جيميس كاميرون ومات ديمون

وأضاف مخرج تيتانيك 68 عاما، "لكن كان عليه أن يصنع فيلمًا آخر لذلك كان عليه أن يرفض مع الأسف"، وكشف دامون، فى عام 2019، أنه عندما اقترب منه كاميرون لدور جيك سولى الذى يلعبه سام ورثينجتون عرض عليه أيضًا 10 % من أرباح الفيلم.

وحقق فيلم افاتار الأصلى 2.79 مليار دولار فى جميع أنحاء العالم، مما يعنى أن ديمون كان بإمكانه تحقيق ربع مليار دولار، وقال ديمون عن هذه الخطوة، "لقد تركت أموالًا على الطاولة أكثر من أى ممثل".