شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم لكرة القدم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد كبير من نجوم الفن، في الوطن العربى عن سعادتهم بفوز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي في ركلات الترجيح.

وكتب النجم محمد هنيدى، قائلاً: "وهنا ولأول مرة في التاريخ ستغلق كتب التاريخ ليكتب كاتب التاريخ آخر سطر قبل ان يغلقها "بأن ليونيل ميسي ابن سيليا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم" لتغلق الكتب أخيرًا لحين ظهور أسطورة بحجم وتاريخ وإنجاز ميسي.. أفضل كأس عالم في التاريخ".

وقالت النجمة سيرين عبد النور: "الأرجنتين أبطال كرة القدم فريق كامل الأوصاف الصراحة" أما النجمة نوال الزغبى، قالت: وأخيرًا كتير انتظرت اللحظة دى سنين وسنين مبروك بطل العالم مبروك الكأس مبروك الأرجنتين مبروك يا أسطورة".

وكتبت النجمة يارا: "وأخيرًا كرة القدم تنصف ميسي وتصبح أكثر عدالة بتحقيق حلمه قبل الاعتزال عزيزي ميسي أنت أفضل لاعب فى التاريخ لم يأتِ قبلك ولن يأتي بعدك"، وقالت النجمة روجينا: "الأسطورة أخيرًا الحلم يتحقق"

فيما قال الشاعر أمير طعيمة: "أفضل أداء لميسي في كل بطولات كأس العالم ونهاية سعيدة في المحاولة الاخيرة مع منتخب بلاده، أسطورة لن تتكرر ويستحق أن سيرته الذاتية تزين بكأس العالم".

كما قال النجم محمد حماقى: "من مارادونا 1986 لميسي 2022، 36 سنة تشجيع كورة للأرجنتين أظن كده كفاية خلاص أحلى ختام لتشجيعي للكورة مبروك لكل الناس اللي بتحب الأرجنتين زى".



روجينا



سيرين عبد النور



محمد حماقى



محمد هنيدى



نوال الزغبى