شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ينعى الفنان هشام الشربينى: رحل بعد حياة حافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعي المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان الكبير عضو فرقة المسرح القومي هشام الشربينى، الذى رحل صباح اليوم الإثنين، بعد حياة حافلة بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.

ومن أعماله السينمائية الشتا اللي فات، تيتة رهيبة، ومن أعماله الدرامية إمام الدعاة، أدهم الشرقاوي، قضية رأي عام، سلسال الدم، جراند اوتيل، وغيرهم، أما الأعمال المسرحية فكان منها المحروس والمحروسة، الملك لير، استفهامية ابن سعدون، وغيرها من الأعمال.

بدأ هشام الشربيني مشواره الفني مساعد مخرج في عدد من المسلسلات منها: "الغربة"، و"حارة الشرفا"، وشارك في عدد من الأفلام منها: "من الكوليسترول" مع أشرف عبد الباقى وألهام شاهين، "تلك الأيام" مع أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة، "تيتة رهيبة" مع محمد هنيدى وإيمى سمير غانم وسميحة أيوب وباسم سمرة، "الحفلة" مع أحمد عز ومحمد رحب وجومانا مراد وروبى، "الشتا اللي فات"

فيما شارك فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلات "امام الدعاة" مع حسن يوسف، "قضية رأى عام" بطولة يسرا، "حدف بحر" بطولة سمية الخشاب، "ريس نعام" بطولة داليا البحيرى، "أدهم الشرقاوى" بطولة محمد رجب، "الجماعة" للكاتب وحيد حامد، "أغلى من حياتى" بطولة محمد فؤاد، "ميسو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" بطولة محمد هنيدى، "سلسال الدم" بطولة عبلة كامل"، وكان آخر أعماله "في كل أسبوع يوم جمعة" والذي عرض عام 2020.