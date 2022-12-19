شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكوميديا يلجأون لأدوار الشخص السمين فى أعمالهم.. آخرهم رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهنة التمثيل هي إحدى المهن التي تسبب ضغوطًا على أصحابها بسبب تجسيد العديد من الشخصيات في أعمالهم الفنية سواء في السينما أو الدراما، فيضطرون أحيانًا إلى تغيير مظهرهم أو أشكالهم ويتحملون مشقة الدور من أجل تقديمه بشكل جيد، وبرزت خلال الفترة الماضية لجوء نجوم الكوميديا إلى تجسيد أدوار البدناء أو أصحاب الوزن الثقيل في أعمالهم، وهو الأمر الذى يخوضه لأول مرة النجم رامز جلال من خلال أحداث أفلامه الذى يحمل اسم "أخى فوق الشجرة"، والذى سيعرض في شهر يناير المقبل، ولكن رامز جلال لم يكن هو الأول الذى لجأ لأداء دور رجل سمين فسبقه الكثير الذى سنكشفهم خلال هذا التقرير.

فيلم إكس لارج

يعد فيلم "اكس لارج" للنجم أحمد حلمى، هو أشهر الأفلام التي جسدت أصحاب الوزن الثقيل، فظهر النجم أحمد حلمى خلال أحداث الفيلم بشخصية مجدي شاب بدين، يعاني كثيرًا من الوحدة، على الرغم من تعدد صديقاته اللاتي يفضفضن له بمشاكلهن، لكن بدانته الغير طبيعية تجعلهن لا يفكرن فيه كزوج، حتى تأتي الفرصة عندما يتواصل مع (دينا) صديقته التي كان يعرفها منذ الصغر، ويحاول التقرب إليها، لكنه يكتشف أنها أخذته كحالة حول البحث الذي تقوم به في الجامعة، فيكون كل هذه الأحداث دافع حتى يخض للرجيم ويحاول إصلاح حياته.

فيلم حبيبى نائمًا

لم يختلف الأمر عن الفنانة مى عز الدين، التي لعبت نفس دور أحمد حلمى ضمن أحداث فيلم "حبيبى نائماً"، حيث يقع رامز في حب نسمة الفتاة البدينة، ونظرًا لأن رامز واقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي فإنه يرى نسمة قمة في الجمال والرشاقة، ومع زوال التنويم المغناطيسي يفاجىء ويصدم رامز بشكل نسمة الحقيقي، ليصبح عليه الاختيار بين الحب الحقيقي، والجمال الخارجي.

فيلم الآنسة مامى

ظهرت النجمة ياسمين عبد العزيز في دور فتاة بدينة خلال أحداث فيلم "الآنسة مامي"، والذي قدمت بطولته مع الفنان حسن الرداد، وتدور قصة الفيلم حول "نبيلة" امرأة عملية وناجحة في عملها، ومن أشد رافضي الزواج، حتى أنها ترفض الزواج من حب عمرها "خالد" حتى لا تتعطل عن مسيرتها العملية، وعندما تركب الطائرة في إحدى رحلاتها الجوية، تدخل "نبيلة" في حلم طويل أنها قد صارت متزوجة من "خالد" وأنجبت منه أطفالًا، وأن مسار حياتها اختلف بالكامل عما كانت تريده.

مسلسل عزمى وأشجان

ظهرت النجمة إيمي سمير غانم مع زوجها النجم حسن الرداد ضمن أحداث ةمسلسل "عزمى وأشجان" بشخصيات بدينة، أثناء قيامها بعمليات نصب ضمن أحداث العمل، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومان بها.

فيلم أخى فوق الشجرة

فاجأ الفنان رامز جلال الجمهور من خلال نشر بوستر فيلمه الجديد (أخي فوق الشجرة)، والذي يجسد فيه شخصية يظهر بها لأول مرة، حيث يظهر بوزن ثقيل للمرة الأولى، وظهر خلال البرومو بشخصيتي توأم، أحدهما رفيع يعيش في مصر والآخر سمين ويعيش في الخارج، وهو الفيلم الذى يحمل الطابع الكوميدى والمبهج للجمهور.