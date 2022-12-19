شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا بصحبة ابنتها ووالدها فى جلسة تصوير على أحد الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين عدة صور للنجمة ريهانا مع والد ابنتها روكى بجلسة تصوير على الشاطئ ظهرا فيها وهما برفقة ابنهما الرضيع البالغ من العمر سبعة أشهر، إذ حرصا حسب تقرير الديلى ميل على الاستمتاع بأجواء نهاية العام والتقاط صور تذكارية خلال فوتوسيشن يتم عرضه قريباً للعائلة التى تحظى باستقرار مثلما ظهر فى الفترة الأخيرة.

وتستعد نجمة البوب العالمية ريهانا، لتجسيد قصة حياتها في فيلم وثائقي جديد يعرض عبر المنصة الأمريكية الشهيرة Apple خلال الربع الأخير من عام 2023، بعد ان أصبحت النجمة مصدر الكثير من الألغاز خلال السنوات الست الأخيرة منذ طرحها لأخر البوم لها.



ريهانا وابنتها

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن نجمة البوب الشهير، وقعت صفقة بملايين الدولارات من اجل انتاج فيلم وثائقي لقصة حياتها عن الطريق السماح للقائمين على الفيلم بالتواجد وتوثيق حفلاتها القادمة والسماح لهم برؤية ما وراء الستار.

ومن المقرر أن تؤدى مغنية Umbrella ، التي أنجبت طفلاً هذا العام، أكبر حفلة منفردة في حياتها يوم 12 فبراير في الحفل الاضخم لكرة القدم الأمريكية Super Bowl، وستكون الكاميرات الخاصة بفيلمها الوثائقي وراء الكواليس موجودة لالتقاط كل شيء.