شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل حضرة العمدة للعرض برمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة روبى تصوير مسلسلها الجديدة "حضرة العمدة" الذى تلعب بطولته بمشاركة النجم أحمد رزق، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ابراهينم عيسى، وإخراج عادل اديب، وتقدم روبى شخصية "عمدة" تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى القرى وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين.

وبدأ فريق العمل التصوير في الديكور الرئيسيى للعمل داخل مدينة الإنتاج في الحى الريفى الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن ينتقل المخرج عادل اديب إلى لوكيشنات أخرى بحسب الخطة الرئيسية للمسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار إجتماعى تشويقى، ويعد العمل التعاون الأول بين إبراهيم عيسى والفنانة روبى في الدراما التليفزيونية.

المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش "قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع"، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبدالمغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وفى سياق آخر تدخل منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" الذى تقوم ببطولته بمشاركة يسرا اللوزى ودارين حداد والمقرر عرضه يوم 18 يناير.