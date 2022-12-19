شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو تكشف طريقة حفاظها على صداقاتها رغم الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة الشهيرة جوينيث بالترو عن طريقتها في إدارة حياتها الشخصية وكيفية تحويل ارتباطاتها العاطفية إلى صداقات بعد الانفصال خاصة مع شهرتها الكبيرة في ارتباطها بثلاثة من أهم النجوم مثل كريس مارتن وبن أفليك وبراد بيت، وقالت ذلك في إجابتها على أحد التساؤلات من قبل متابعيها.

بالترو قالت: "أؤمن دائمًا بأهمية الفصل في الأشياء، وطالما كنت أتمتع بعلاقة جيدة بشخص ما لما أحولها فيما بعد إلى علاقة سلبية، لا أرغب في دخول مشاكل وأزمات مع أي شخص، ولا أحب المعارك بوجه عام، لذا أحافظ دائمًا على الاتزان في علاقتى مع الأشخاص".

وكانت عدسات المصورين التقطت صور للممثلة الشهيرة جوينيث بالترو البالغة من العمر 50 عامًا ، وزوجها براد الذى يكبرها بعام واحد، في نزهة في ذا هامبتون داخل مدينة نيويورك، إذ بدا الثنائى كاجوال وهما يسيرا معاً في هدوء خلال الصور التي تم التقاطها لهما.

كما تحدثت الممثلة جوينيث بالترو عن شعور زوجها براد فالتشوك حينما علم أنها لا تزال تكن كل الاحترام لخطيبها السابق براد بيت رغم الانفصال قبل 20 عاما، واحتفاظهما بصداقتهما من حينها، قائلة فى تصريحات لبرنامج Entertainment Tonight: "ربما يكون زوجى حكيماً للغاية، لذلك أعتقد أنه يحترم الصداقة تمامًا".