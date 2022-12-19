شكرا لقرائتكم خبر عن على العربي عن قناة المتحدة الوثائقية: لا بد من توثيق الحاضر من أجل المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج علي العربي بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى تدشين قطاع للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، وقال لـ"الخليج 365"، إنه أمر غاية في الأهمية فقدماء المصريين وثقوا حضارتنا علي الجدران ولولا هذا التوثيق لما عرفنا تاريخنا وبالتالي عدم وجود قناة وثائقية يجعلنا نفقد الأحداث الجارية وبالتالي الأجيال المقبلة يفوتهم أشياء كثيرة.

وأشار المخرج علي العربي، إلى أن الأجيال المقبلة من حقها أن ترى هذا التوثيق ولا تقرأ عنه فقط، مؤكدًا أن الأعمال الوثائقية أشبه بالتحفة كلما تقدم بها العمر كلما أصبح لها قيمة عالية، ويجب أن نعرض الماضي ونوثق الحاضر من أجل المستقبل.

المخرج علي العربي هو مخرج الفيلم الوثائقي الشهير "كباتن الزعتري" وتدور أحداثه حول قصة الصديقين محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم رغم ظروفهما الصعبة، وتواجدهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب فإنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يومياً، حتى تصل أكاديمية عالمية إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ليصبح من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.

والفيلم حقق نجاح، كما ترشح لـ 15 جائزة وشارك في أكثر من 80 مهرجان دولي من بينهم مهرجان رؤى الواقع الوثائقي، مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين، ومهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية، وتأهل لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي 2022 وجاء عرضه العالمي الأول في مهرجان ساندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان.

ويُعد كباتن الزعتري أول فيلم وثائقي طويل في مسيرة علي العربي الفنية، ويعمل على حالياً كمنتج على فيلم أسطورة زينب ونوح، للمخرج الكبير يسري نصر الله، كما أن علي العربي هو مخرج كليب "عز العرب" والتي قدمها مغني الراب ويجز لكأس العالم.