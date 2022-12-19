وفاة فنان مصري شهير .. وريهام عبد الغفور تثير الجدل حول سبب وفاته

كتب امير فتحي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 02:47 مساءً - توفي الفنان هشام الشربيني صباح اليوم الإثنين إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة .

وأعلن الفنان الشاب محمد يوسف خبر الوفاة عبر حسابه على موقع “فيس بوك” فكتب قائلا: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. هشام الشربيني في ذمة الله .. الفاتحة” .

وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية له إنه سوف يتم دفن الفنان الراحل اليوم الإثنين في المنصورة في مدافن أسرته .

ونعت الفنانة ريهام عبد الغفور وفاة هشام الشربيني في منشور لها عبر حسابها على “فيس بوك”، والتي أشارت من خلاله إلى سبب وفاته وهو شعوره بالإحباط نتيجة عدم تحقيق أحلامه في مجال الفن .

فكتبت ريهام عبد الغفور: “هفضل أقول إن الشغلانة للأسف بتقصر العمر الإفتراضي للبني آدم .. الأعمار بيد الله بس أكيد الإحباط وعدم تحقيق الأحلام والسعي الدائم بدون نتيجة شيء قاتل .. الله يرحمه ويحسن إليه .. هشام الشربيني” .

يُذكر أن الفنان الراحل هشام الشربيني بدأ التمثيل في مطلع تسعينيات القرن الماضي، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية، حيث شارك في حوالى 90 عملاً فنياً ما بين التلفزيون والسينما والمسرح .

فقدم عدد من الأفلام السينمائية البارزة منها: خالي من الكوليسترول، تيتة رهيبة، تلك الأيام، الحفلة، الشتا اللي فات وغيرها .

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي شارك بها مسلسلات: إمام الدعاة، قضية رأي عام، مأمون وشركاه، أدهم الشرقاوي، ريش نعام، الجماعة، أغلى من حياتي، سلسال الدم وغيرها .. وكان آخر أعماله “في كل أسبوع يوم جمعة” والذي عرض عام 2020 .